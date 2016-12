Accueil > Actualités > Alors... Chante ! 2012 à Montauban : programme et clips 3 février 2012 Alors... Chante ! 2012 à Montauban : programme et clips Le festival Alors... Chante ! 2012 a dévoilé le programme de sa 27e édition qui aura lieu du 14 au 20 mai 2012 à Montauban (France). Organisé par l’association Chants Libres, Alors... Chante ! programme à la fois des artistes reconnus et entend promouvoir de nouveaux talents nationaux et régionaux dans le cadres des Découvertes. La variété des genres avec un point commun : la musique et la chanson francophone. De nombreux artistes reconnus aujourd’hui ont fait leurs armes à Alors... Chante ! : Renan Luce, Emily Loizeau, Camille, Jeanne Cherhal... Le programme du festival Alors... Chante ! 2012 Mardi 15 mai 2012 - 20h00 - Eurythmie Becs Bien Zen (France)

(France) Les Grandes Bouches (France)

(France) Zebda (France) Mardi 15 mai 2012 - 20h30 - Théâtre Clément Bertrand (France)

(France) « Carré de dames » Agnès Bihl / Anne Sylvestre (France) Mercredi 16 mai 2012 - 14h30 - Magic Mirrors From & Ziel (France)

(France) Liz Cherhal (France)

(France) Antoine Henaut (France) Mercredi 16 mai 2012 - 18h30 - Théâtre Municipal Olympe de Gouges Moran (Québec - Canada)

(Québec - Canada) Berry (France) Mercredi 16 mai 2012 - 20h00 - Eurythmie Brigitte (France)

(France) Coeur de Pirate (Québec - Canada) Mercredi 16 mai 2012 - 21h15 - Le Chapitô « Boby Lapointe Repiqué » Mercredi 16 mai 2012 - 22h30 - Magic Mirrors HK et les Saltimbanks (France) Jeudi 17 mai 2012 - 14h30 - Magic Mirrors Anouk Aiata (France)

(France) Tiou (France)

(France) Ginkgoa (France) Jeudi 17 mai 2012 - 18h00 - Théâtre Municipal Olympe de Gouges Chloé Lacan (France)

(France) Presque Oui (France) Jeudi 17 mai 2012 - 21h00 - Eurythmie Carmen Maria Véga (France)

(France) Hubert-Félix Thiéfaine (France) Jeudi 17 mai 2012 - 21h15 - Le Chapitô Vincent Liben (France) Jeudi 17 mai 2012 - 22h30 - Magic Mirrors Suarez (Belgique) Vendredi 18 mai 2012 - 14h30 - Magic Mirrors Alex Nevsky (Québec - Canada)

(Québec - Canada) Jeanne Plante (France)

(France) Les Yeux D’la Tête (France) Vendredi 18 mai 2012 - 18h00 - Théâtre Municipal Olympe de Gouges Bulles de Vers (France)

(France) Les Franglaises (France) Vendredi 18 mai 2012 - 21h00 - Eurythmie François & The Atlas Mountais (France)

(France) Camille (France) Vendredi 18 mai 2012 - 21h15 - Le Chapitô Wally (France) Vendredi 18 mai 2012 - 22h30 - Magic Mirrors Oldelaf (France) Samedi 19 mai 2012 - 14h30 - Magic Mirrors Jali (Belgique)

(Belgique) Carrousel (Suisse)

(Suisse) Zoufris Maracas (France) Samedi 19 mai 2012 - 18h00 - Théâtre Municipal Olympe de Gouges Dimoné (France)

(France) L (France) Samedi 19 mai 2012 - 21h00 - Eurythmie Chloé Lacan (France)

(France) Bravos 2012

Thomas Dutronc (France)

Samedi 19 mai 2012 - 21h15 - Le Chapitô
Nevchehirlian chante Prévert (France)

Samedi 19 mai 2012 - 22h30 - Magic Mirrors
Blankass (France)

Réservez vos billets pour le festival Alors... Chante ! 2012 avec FNAC Spectacles
:: Réservez vos billets pour le festival Alors... Chante ! 2012

Sélection de clips vidéo d'artistes programmés à Alors... Chante ! 2012

Zebda « Le Dimanche autour de L'église »
Moran « Proverbes »
Berry « Si c'est la vie »
Brigitte « Coeur de Chewing-gum »
HK et Les Saltimbanks « On lâche rien »
Carmen Maria Vega « La menteuse »
Hubert-Félix Thiéfaine « La ruelle des morts »
Suarez « L'indécideur »
Alex Nevsky « Les hommes disent peu »
Camille « L'étourderie »
Oldelaf « La Tristitude »
Jali « Un jour ou l'autre »
Blankass « Qui que tu sois »

» Alors... Chante ! 2009 à Montauban : le programme

