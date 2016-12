Concours FestiRock de Richmond 2012 : appel à candidature

Le concours Festi Rock de Richmond appelle les jeunes groupes de Colombie Britannique (Canada) à déposer leur candidature à l’édition 2011. Les groupes de jeunes musiciens de 16 à 35 ans ont jusqu’au 8 février 2012 pour déposer leur dossier, le cachet de la poste en faisant foi. Les semi-finales du concours FestiRock de Richmond auront lieu les 8 et 9 mars 2012. Chaque soir, quatre groupes seront invités à offrir chacun une prestation de vingt minutes, sous l’oeil attentif d’un jury qualifié provenant du milieu artistique. Trois groupes seront choisis pour la grande finale du concours qui aura lieu le samedi 10 mars 2012, en présence du parrain officiel, Jean-Marc Pisapia et d’autres membres du milieu artistique. Plus de 16,000$ en prix seront remis aux finalistes. Les gagnants du premier prix gagneront pour 10,000$ de prix. Présentation du concours FestiRock de Richmond Le FestiRock de Richmond (Colombie Britannique - Canada) est un concours de musique d’expression française originale qui s’adresse aux jeunes groupes de la province. Il permet d’obtenir des outils via des ateliers et conférences et de se produire sur scène avec des équipements professionnels.