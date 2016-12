Festival Le Bal des Utopistes 2012 à Palaiseau : programme et clips

Pour sa 7e édition, Le festival Le Bal des Utopistes 2012 qui aura lieu les 10 et 11 février à Palaiseau (Essonne - France), invite les festivaliers à 2 soirées de caractère avec à chaque fois un jeune artiste en devenir en 1ere partie d’un artiste confirmé. Cette année, le Bal des Utopistes fera voyager dans les contrées musicales de la pop avec Ornette, de la folk avec Sara Schiralli, de la chanson à textes avec Volo et Juliette. Les artistes invités au festival Le Bal des Utopistes d’univers confirmeront encore que la musique francophone se conjugue au pluriel : folk, blues, soul, groovy, rock, mélancolique, naif... Le programme du festival le Bal des Utopistes 2011 à Palaiseau Vendredi 10 février 2012 - 20h30 Ornette (France)

(France) Sara Schiralli (UK) Samedi 11 février 2012

Volo (France)

Si on lui avait dit qu'un jour, elle sortirait un album en tant que chanteuse, Ornette n'y aurait pas cru. La voix d'Ornette est pourtant un bijou précieux. Aujourd'hui, son premier album, « Crazy », petite merveille de pop chaleureuse et sophistiquée, lui permet enfin de briller. Après avoir fait ses armes derrière les claviers d'Alain Bashung, de Peter Von Poehl ou d'Arthur H, et fait partie du trio MOP, Ornette se met à écrire ses premiers morceaux en solo. Pari réussi : « Crazy » est un disque solaire et aérien, où tout est question d'équilibre : des refrains qui accrochent le cerveau, du groove qui fait bouger les hanches, et des mélodies ciselées qui vont droit au coeur. Remarquée en première partie de Yael Naïm à Jazz à la Villette en septembre 2009, elle a confirmé son aisance et sa capacité à kidnapper le public à la Cigale en octobre en première partie de Coeur de Pirate. Des Nuits de Fourvière au Festival International de Jazz de Montréal cette année, Ornette multiplie les cascades sans filet : reprises toujours différentes, invités divers et variés (de Arthur H à un orchestre de cuivres). Sara Schiralli Découverte avec sa chanson « Paranoid », la jeune artiste ouvre les Nuits zébrées à Paris à la rentrée 2009. Son premier album, « Bang bang », sorti en octobre 2010, est porté par sa voix rauque et ses mélodies entre douceur et entrain. La chanteuse, auteur-compositrice et musicienne s'inscrit entre le folk tzigane, la pop, la délicatesse et la sensibilité de Leonard Cohen. Elle a choisi d'écrire son deuxième album sous le nom de Wood Tiger. Un album plus électrique et expérimental qui révèle une maturité et une force nouvelles, où la voix de Sara Schiralli est bouleversante. Une très belle artiste à découvrir ! Volo Les frères Volovitch, dont l'aîné est un des fondateurs des Wriggles, se lancent dans l'aventure Volo en 2004 sans imaginer que ce projet prendra de telles proportions. Guitares fines et acoustiques, voix mélodieuses, textes très personnels, ils s'inscrivent dans la lignée d'un Brassens et dans la tradition de la chanson à texte. Les paroles sont fortes sans que les voix s'élèvent. Leur vision du monde à la fois amusée et revendicative, lucide mais toujours tournée vers l'avenir, et la qualité de leur musique, emportent l'adhésion d'un public sans cesse grandissant. Juliette Après dix ans de carrière, Juliette occupe une place de choix dans le paysage musical féminin. Diva iconoclaste au charisme dévastateur, elle a su imposer sa personnalité plantureuse et son répertoire tout en gouaille. C'est avec des orchestrations toujours originales et colorées que Juliette nous propose son nouvel album « No parano ». Passant du rire aux larmes, de l'humour à la dérision, la truculente chanteuse offre un beau pied de nez à ceux qui prétendent que la variété française à texte est morte... en revisitant notamment une reprise des « Dessous chics » de Gainsbourg avec brio. Lieu du festival le Bal des Utopistes 2012 MJC- Théâtre des 3 vallées - Parc de l'Hôtel de Ville - 91120 Palaiseau