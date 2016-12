Festival les Traverses Musicales 2012 : programme et clips

Le festival les Traverses Musicales aura lieu les 24 et 25 février 2012 à la Traverse à Genève (Suisse). Incontournable de la scène musicale francophone genevoise, le festival les Traverses Musicales poursuit le double objectif d’offrir aux groupes une plateforme d’expression et d’échange, dans les meilleures conditions possibles et de faire découvrir de nouveaux talents. Pour ses 16 ans, le festival les Traverses Musicales proposera une programmation mélangeant des formations locales émergentes et des groupes confirmés avec entre autre Medi, nouveau jeune prodige de la scène pop-rock française. Avec « How Would You Do It », premier extrait de son premier album qui a été diffusé sur toutes les radios héxagonales, Medi révèle un sens mélodique et des arrangements aussi précieux qu’imparables, un groove et une explosivité élégamment retenus, et, bien sûr, une voix diablement catchy/soul. Le vendredi mettra en valeur le Ska et le Reggae avec la venue des joyeux lurons Los Tres Puntos groupe explosif écumant les scènes européennes ainsi que la découverte Boulevard des Airs digne successeur de Tryo donc le titre « Cielo Ciego » tourne en boucle sur plusieurs radios. La diversité musicale sera donc au rendez-vous du festival les Traverses Musicales avec un joyeux cocktail reggae, ska, pop et rock. Le programme du festival les Traverses Musicales 2012 à Genève Vendredi 24 février 2012 - Ska Reggae Night Najavibes (Suisse)

(Suisse) Medi (France) Réservez vos billets pour le festival les Traverses Musicales 2012 à Genève avec FNAC Spectacles :: Réservez vos billets pour le festival les Traverses Musicales 2012 Affiche du festival les Traverses Musicales 2012 Sélection de clips vidéo de groupes programmés au festival les Traverses Musicales 2012 à Genève Najavibes « Positive Action » avec Raldo Boulevard des Airs « Cielo Ciego » Los Tres Puntos « Ciudad Blanca » Jaeko « The Trap » Gama « A contre coeur » Medi « How Would You Do It »