Gala de la chanson de Caraquet 2012 : ouverture des inscriptions

Le Gala de la chanson de Caraquet appel les interprètes, les auteurs-compositeurs-interprètes et les auteurs-compositeurs à déposer leur candidature à sa 44e édition. L’événement annuel, tremplin de la relève en chanson et musique francophone en Acadie (Nouveau-Brunswick - Canada), est à la recherche de nouveaux talents ! Le concours est ouvert aux francophones, âgé.e.s de 18 ans ou plus qui sont originaires des provinces atlantiques ou qui y habitent depuis au moins deux ans. La date limite d’inscription au Gala de la chanson de Caraquet est le lundi 2 avril 2012 à 16 h. À la suite des auditions en avril, les finalistes auront la chance de travailler pendant une dizaine de jours encadrés par des professionnels de l’industrie, lors de deux séries d’ateliers tenus en mai et juillet. La première série d’ateliers qui sera offert en mai s’adresse aux finalistes ainsi qu’aux réservistes. Les présentations théoriques et les exercices les plus intenses se retrouvent dans ce premier bloc. Les ateliers de juillet, spécifiquement axés sur la prestation au Gala, sont réservés aux finalistes. Si les ateliers du mois de mai se prêtent aux remises en question et à l’identification des lacunes, ceux de juillet visent à sécuriser et à consolider les forces. Le Gala de la chanson de Caraquet offre ainsi un ensemble de modules de formation accessibles, cohérents et efficaces. Il est le seul événement du genre au Canada à offrir deux séries de formation : c’est une véritable école de la chanson ! Une nouvelle porte-parole : Monique Poirier C’est l’artiste de Notre-Dame dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, Monique Poirier, qui est la nouvelle porte-parole du Gala. Ce qu’elle retient le plus de son passage au Gala de la chanson en 1997, ce sont les rencontres qu’elle y a faites : « Encore aujourd’hui, indique-t-elle, je collabore avec plusieurs des artistes et formateurs que j’ai rencontrés au Gala. On est souvent seul à écrire nos chansons, bâtir notre répertoire, imaginer notre spectacle ou notre album ; souvent seul avec nos questions et nos rêves. Le Gala de la chanson de Caraquet, c’est l’occasion idéale pour rencontrer plein de gens se bâtir un réseau, se doter d’outils et l’occasion de faire un premier pas concret vers son rêve. » Le Gala de la chanson de Caraquet : véritable tremplin pour la relève acadienne ! Une grande majorité des anciens lauréats du Gala de la chanson de Caraquet réussissent à se tailler une place sur la scène culturelle ; plusieurs anciens ont récemment fait la une des journaux grâce à leurs succès et projets. En septembre 2010, Lisa LeBlanc (lauréate 2007) remportait la grande finale du Festival international de la chanson de Granby. Jean-François Breau (lauréat 1998) est reconnu comme auteur-compositeur-interprète et auteur-compositeur de grand talent. En août dernier, il a passé trois jours dans la capitale du country, Nashville, afin d’assister à l’enregistrement du plus récent album de Roch Voisine sur lequel figure quelques-unes de ses compositions. Jean-François Breau était en nomination dans deux catégories au Gala de l’ADISQ avec sa compagne Marie-Ève Janvier en 2010. Wilfred Le Bouthillier (lauréat 2001) vient tout juste de réaliser le rêve de sa vie en montant sur les planches de l’Olympia à Paris en première partie de Véronique DiCaire. Il était lui aussi en nomination à l’ADISQ 2010 dans la catégorie Album de l’année - Pop-Rock ainsi que Daniel Léger (lauréat 2002) qui était en nomination dans la catégorie Album de l’année - Country. Annie Blanchard (Prix du public 2004) a lancé son second album le 10 septembre dernier ; en octobre, ça a été au tour d’Hélène Godin (lauréate 2005) et de Marie-Philippe Bergeron (lauréate 2006) de lancer leurs premiers albums respectifs. En novembre, Sandra Le Couteur (Prix du public 1992) a lancé son deuxième opus, « Terre natale ». Les lauréats 2009, Nancy Breau et André-Philippe Paulin, ont tous deux fait partie de la distribution du spectacle à succès « Tracady Story » à l’été 2010. Inscription au Gala de la chanson de Caraquet 2012 Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site Internet du Gala de la chanson de Caraquet. Il est possible de s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes : Interprète, Auteur-compositeur-interprète et Auteur-compositeur (concours de la chanson primée). Le Gala de la chanson de Caraquet aura lieu le mardi 31 juillet 2012 au Carrefour de la mer.