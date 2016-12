A l’occasion de la 7e édition du festival le Bal des Utopistes à la MJC-Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau (Essonne - France) les 10 et 11 février 2012, Francomix organise un jeu concours permettant de gagner 2 places (pour 1 personne) valable pour la soirée du 10 février avec Ornette et Sara Schiralli. :: LE JEU EST TERMINE. MERCI AUX PARTICIPANTS ET BRAVO AUX GAGNANTS :: En savoir plus sur la 6e édition du festival le Bal des Utopistes les 4 et 5 février 2011 à Palaiseau