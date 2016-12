Les demi-finales du concours Musique à la française 2012

Le tremplin Musique à la française 2012 connaît ses demi-finalistes. A l’issue des pré-selections, le jury a retenu 18 artistes ou groupes. Les demi-finales se dérouleront à la Maison des Musiques (Bruxelles - Belgique) les 10,11 et 12 février 2010 devant un jury composé de spécialistes. Trois grandes catégories se retrouveront sur le devant de la scène : Musiques urbaines, Pop, Rock & Electro et Chanson. Au terme de ces trois jours de musique, six demi-finalistes accéderont à la finale programmée le 24 mars 2012 au Botanique. Le programme des demi-finales du concours Musique à la française 2012 Vendredi 10 février 2012 - Musiques urbaines - 19h30 The Will

CaSh Flow

Stan

MessBass

Mochélan

Ypsos Samedi 11 février 2012 - Pop / Rock / Electro - 19h30 Damansa

Olivier Juprelle

LesMalesPropres

Les Herbes Folles

Guillaume de Lophem

Airco Dimanche 12 février 2012 - Chanson - 15h30 Claire Spineux

Gilles & ça dépend

Les Fils de l’Autre

Madame’s tout le monde

Barbarie Boxon

Capitaine Wilkin Présentation du tremplin Musique à la française 2012 Créé en 1998 par le Conseil de la Musique, Musique à la française est un tremplin destiné aux artistes et groupes amateurs ou semi-professionnels résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles et pratiquant un répertoire francophone en musiques actuelles (rock, pop, hip hop, chanson, électro, ...).