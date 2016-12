Pacifique en chanson 2012 : les candidats sont connus

Le CCAFCB a dévoilé les 4 candidats sélectionnés pour la finale du concours Pacifique en chanson 2012 qui se déroulera le 9 juin : quatre auteurs-compositeurs-interprètes francophones ou francophiles de la Colombie-Britannique et du Yukon (Canada) auront la chance d’exprimer leur art et faire connaître leur musique sur une scène professionnelle. Les nominations à la finale du concours Pacifique en chanson 2012 Kathleen Décosse (Kamloops)

(Kamloops) Mark Downey (Vancouver)

(Vancouver) Loïg Morin (Vancouver)

(Vancouver) Hélène Beaulieu (Yukon) Avant la finale, les quatre candidats auront l’opportunité d’approfondir leurs compétences artistiques et musicales pendant une semaine, bien entourés qu’ils seront d’une équipe de formateurs et de musiciens professionnels. La gestuelle, la voix, l’improvisation, ainsi que les aspects techniques du métier seront au programme durant cette semaine de formation pré gala ! Organisé par le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), Pacifique en chanson est un tremplin unique permettant aux artistes francophones de la Colombie-Britannique et du Yukon (Canada) de faire leurs premiers pas dans le monde de la musique populaire. Il s’agit du premier maillon d’une chaîne menant les lauréats au Chant’Ouest, puis ensuite au prestigieux Festival international de la chanson de Granby. Depuis plusieurs années, Pacifique en chanson contribue à l’épanouissement de la culture francophone d’ici.