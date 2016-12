Victoires de la Musique 2012 : tous les nommés

Les Victoires de la Musique 2012 ont fait connaître la liste des artistes et groupes nominés. Cette cérémonie française, qui récompensent chaque année les meilleurs artistes français et francophones, se déroulera, cette année, le samedi 3 mars 2012 au Palais des Congrès de Paris. Après s’être déroulée en 2 étapes en 2011, la cérémonie des Victoires de la Musique renouera cette année avec sa formule habituelle. En 2012 Les Victoires célébreront leur 27e anniversaire. Camille, Catherine Ringer et Hubert-Félix Thiéfaine (3 nominations) sont les artistes les plus nominés aux Victoires de la Musique 2012. La liste des nommés aux Victoires de la Musique 2012 Cette année les nominations aux 27e Victoires de la Musique sont : Artiste interprète masculin de l’année Benjamin Biolay

Julien Clerc

Tohmas Dutronc

Hubert-Félix Thiéfaine Artiste interprète féminine de l’année Camille

Nolwenn Leroy

Catherine Ringer

Zaz Groupe ou Artiste Révélation du public de l’année Brigitte

L

Inna Modja

Orelsan Groupe ou Artiste Révélation scène de l’année Alexis HK

Brigitte

Imany

Skip The Use Album de chanson de l’année « Ilo Veyou » Camille

« Blonde » Coeur de Pirate

« Ring’N’roll » Catherine Ringer

« Suppléments de mensonge » Hubert-Félix Thiéfaine Album Rock de l’année « Trafalgar » Archimède

« So Much Trouble » Izia

« 101 » Keren Ann

« The Geeks & The Jerkin Socks » Shaka Ponk Album de musiques urbaines de l’année « Autopsie, Vol. 4 » Booba

« Egomaniac » Joey Starr

« La Fouine vs. Laouni » La Fouine

« Le chant des sirènes » Orelsan Album de Musiques du Monde de l’année « Cantina Paradise » Jehro

« Touté Kalé » Magic System

« Les Rives » Titi Robin

« Tassili » Tinariwen Album de Musiques Electroniques ou Dance de l’année « Parker Street » General Elektrik

« Nothing But the Beat » David Guetta

« Audio, Video, Disco » Justice

« Living on the Edge of Time » Yuksek Chanson originale de l’année « Puisses-tu » Jean-Louis Aubert

« L’étourderie » Camille

« Elle me dit » Mika

« Jeanne » Laurent Voulzy Spectacle musical, tournée, concert de l’année « Roc’éclair tour » Jean-Louis Aubert

« Ring n’roll tour » Catherine Ringer

Stromae en tournée

en tournée « Homo plebis, ultimae tour » Hubert-Félix Thiéfaine Vidéo-clip de l’année « Kiss Me Forever » Julien Doré « French Cancan » Inna Modja « Raelsan » Orelsan « La Seine » Vanessa Paradis et -M- DVD musical de l’année « Putain de stade » Indochine

« Les Saisons de passage » -M-

« On trace la route, live » Christophe Maé

« Live, filmé par Jacques Audiard » Raphaël